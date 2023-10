Ennahdha dénonce le maintien en détention de Mondher Ounissi

Le parti islamiste Ennahdha a dénoncé le maintien en détention de son président par intérim Mondher Ounissi après son audition, mardi 10 octobre 2023, par le juge d’instruction près le pôle judiciaire antiterroriste.

Dans son communiqué, Ennahdha a exprimé sa pleine solidarité avec Mondher Ounissi, ses paroches et sa famille et affirme que l’arrestation de son président par intérim est «injuste, décidée sur la base d’informations diffusées par une page suspecte et ayant une orientation politique connue de tous».

Le parti islamiste estime aussi que son maintien en détention «a été décidé dans un contexte où les opposants, en particulier les dirigeants Ennahdha sont visés par le pouvoir en place».

La même source a par ailleurs appelé à l’abandon des poursuites judiciaires contre les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat tout en «réclamant leur remise en liberté immédiate».

