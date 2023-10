Tunisie : baisse du déficit commercial en 9 mois

La balance commerciale a enregistré un déficit de 13 979,3 millions de dinars (MDT) au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 19 429,4 MDT au cours de la même période de l’année dernière, portée par une hausse de 7,5% des exportations contre une baisse de 3,7% des importations.

Les chiffres publiés mardi 10 octobre 2023 par l’Institut national de la statistique (INS) dans son rapport sur le commerce extérieur aux prix courants montrent également que le taux de couverture a augmenté de 8 points à 76,5%.

Ce déficit est principalement dû au déficit affiché avec certains pays, tels que la Chine (-6224,5 MDT), la Russie (-4973,8 MDT), l’Algérie (-3410,6 MDT), la Turquie (-2333,7 MDT), l’Ukraine (- 902,7 MDT) et l’Egypte (-708,8 MDT).

Par ailleurs, la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec les autres pays, principalement la France (4094,6 MDT), l’Allemagne (2233,4 MDT), l’Italie (805,9 MDT) et la Libye (1725,7 MDT).

Hors énergie, le déficit de la balance commerciale s’est contracté à -6372,2 MDT. Le déficit du bilan énergétique s’est établi à -7607,1 MDT (54% du déficit total) contre -7042,3 MDT au cours des neuf premiers mois de l’année 2022.

Exportations en hausse de 7,5%, importations en baisse de 3,7%

Le commerce extérieur de la Tunisie aux prix courants au cours des neuf premiers mois de l’année 2023 fait apparaître des exportations en hausse de 7,5% contre 25,8% au cours de la même période en 2022, pour atteindre 45459,4 MDT contre 42269,4 MDT à fin septembre 2022.

Les importations ont reculé de 3,7% contre une hausse de 35,5% sur la même période en 2022. En valeur, les importations ont atteint 59438,8 MDT contre 61698,7 MDT au cours des neuf premiers mois de 2022.

La hausse de 7,5% des exportations a été observée dans plusieurs secteurs. Les exportations du secteur agroalimentaire ont augmenté de 17%, tandis que celles du textile, de l’habillement et du cuir ont augmenté de 10,5%. Les industries mécaniques et électriques ont emboîté le pas (+18,3%).

Toutefois, les exportations d’énergie ont chuté de 38,2% et celles des mines, phosphates et dérivés de 23,9%. La baisse des importations de 3,7% résulte de la baisse des importations d’énergie (-8,3%) et de matières premières et produits semi-finis (-6,4%). les importations de biens d’équipement et de biens de consommation ont augmenté respectivement de 0,1% et 3,4%.