La Palestine, Israël et la mauvaise foi des Occidentaux

L’occupation du territoire palestinien par Israël dure depuis 1947 et pendant tout ce temps là, les Palestiniens ont souffert le martyre et n’ont connu que la tyrannie, la barbarie, l’humiliation, l’expropriation de leur terre, et toutes sortes d’agressions exercées par un État hors la loi qui a toujours affiché publiquement son mépris du droit international, aidé et protégé par les États-Unis et leurs vassaux européens qui ont toujours érigé la sécurité d’Israël en priorité absolue entraînant dans leur sillage de nombreux pays arabes dirigés par des hommes sans honneur et sans dignité, tous adeptes du suivisme et de l’«aplaventrisme».

Par Dr Abderrahmane Cherfouh *

Cet État voyou a donc toujours fait la loi sur les territoires occupés et au Moyen-Orient et a bravé la communauté internationale à plusieurs reprises en toute impunité. Il a toujours incarné l’horreur dans toute sa splendeur. Les crimes horribles qu’il a commis dans un passé récent à Gaza contre la population civile, femmes et enfants y compris, qualifiés par feu Fidel Castro de «macabre génocide et de nouvelle et répugnante forme de fascisme», ne sont pas près d’être oubliés. Au nom de ce soi-disant droit de se défendre, l’entité sioniste a commis les pires exactions et les crimes de guerre les plus abjects sur le territoire palestinien.

La guerre qui se déroule présentement n’est pas finie et sera dramatique surtout pour les populations civiles peu importe leur camp et leur appartenance.

Une écrasante différence des forces en présence

Cet État voyou, qui dispose de tous les moyens ultra sophistiqués et ultra modernes et possède une machine de guerre infernale et redoutable, va faire beaucoup de mal. Muni d’un pareil dispositif perfectionné à l’extrême, d’une technologie hors pair et d’un potentiel de destruction immense, il frappera sans pitié. Il l’a déclaré publiquement.

Personne n’ignore l’énorme écart des forces entre les Israéliens et les Palestiniens. La guerre va donc se poursuivre en Palestine avec son cortège de victimes civiles et militaires, menée par un bourreau qui semble ne voir qu’une opération anti-terroriste sous l’œil bienveillant des États-Unis, de leurs vassaux européens et des valets arabes.

Cette opération sanguinaire s’inscrit dans un schéma bien huilé, à savoir destruction totale de toute forme de résistance, qui ne s’embarrasse guère du respect du droit humain comme l’a déclaré leur innommable dirigeant. On peut se demander ce qui pousse cet Occident arrogant et injuste, qui se proclame haut et fort humaniste, à se focaliser uniquement sur l’attaque du Hamas et à fermer les yeux sur les crimes abominables de l’Etat sioniste.

La mauvaise foi des médias occidentaux

Par ailleurs, le quatrième pouvoir se met en branle. On sait depuis l’affaire du président roumain Ceausescu et le prétendu charnier de Timisoara que cette presse est très puissante et combien elle peut faire sortir les faits de leur contexte et les jeter en pâture à l’opinion publique afin de discréditer les Palestiniens. Nous vivons dans un univers de science fiction plein d’impostures, de tromperie, de mensonges, de supercherie. La Russie, entre autres, continue à faire les frais de cette campagne de presse orchestrée par les médias occidentaux.

Et les pays arabes dans tout cela? Sagesse et modération prônent la majorité des pays arabes! Des mots creux qui ne veulent rien dire. Modération pour qui et sagesse pourquoi quand Gaza est assiégée et toute sa population prise en otage?

Personne ne nie que toutes les démarches en faveur d’une paix négociée sont à encourager. Mais, présentement, il faut se rendre à l’évidence : l’État voyou est décidé à en finir avec les Palestiniens, son objectif est bien précis et ne souffre d’aucune ambiguïté, la vengeance à n’importe quel prix ! Haro sur le baudet !

Les mythes du sionisme mis à nu

En tout état de cause, quelle que soit l’issue de la riposte israélienne, aussi honnie soit-elle, les Palestiniens ont pu mettre à nu des vérités flagrantes.

1- Les Palestiniens ont réussi à démystifier la soi-disant invulnérabilité du Tsahal, du Mossad de la CIA, mythes nourris par l’Etat sioniste, l’Occident et les pays arabes aplatis, une légende préfabriquée qui s’est avérée dénuée de tout fondement et complètement ridicule. Entre le mythe et la réalité, il y a tout un monde!

2- Les conventions internationales sont une fiction. Le droit et la légalité internationaux sont dressés comme un épouvantail et comme une épée de Damoclès uniquement sur une catégorie de pays tels que la Russie, la Palestine, la Chine et les pays du tiers-monde. Les Américains, les Européens et les Israéliens n’en sont pas concernés. On connaît tous les crimes qu’ils ont commis à travers le monde et particulièrement en Algérie, au Vietnam, au Japon, en Irak, au Yémen, en Libye. Les victimes civiles de ces pays se comptent par millions. Mais ils feignent d’oublier leurs crimes.

3- L’hypocrisie des pays arabes. On s’est étonné de l’ambiguïté da la position officielle de leurs dirigeants et surtout de leur mutisme et leur effacement. Il est vrai que ces pays sont depuis longtemps disqualifiés et ne jouissent d’aucune assise populaire. Vivant sous le diktat de leurs maîtres, ils sont convaincus de leur sagesse de leur modération n’éprouvant aucune honte à se soumettre aux désidératas de leurs parrains. Ils ne cherchent qu’à se maintenir au pouvoir et continuer à mater leur peuple. Des dirigeants sans scrupules, obsédés par le pouvoir, l’argent, le luxe, le ventre et le bas-ventre. Leur silence et leur absence de réaction ne viennent que confirmer la ligne politique suivie par ces dirigeants qui, sous couvert de slogans creux et inadéquats, consiste en un immense aveu d’impuissance en croisant les bras, laissant leur destin se décider et se faire ailleurs.

4- Le quatrième pouvoir, celui de la presse téléguidée, excelle dans l’art de manipuler l’information. Il ne s’embarrassera d’aucun scrupule ni d’aucun moyen pour influencer l’opinion.

Il est toujours difficile de retenir son émotion de voir tomber plusieurs victimes civiles innocentes quelle que soient leurs origines et leurs appartenances, des victimes innocentes qui n’aspiraient qu’à vivre en paix.

Devant cette guerre atroce qui aurait pu être évitée si on n’avait pas sabordé les accords d’Oslo et qui a été imposée par ceux dont les intérêts passent avant la paix et qui finalement n’ont fait que desservir l’honneur de ceux qui régissent la planète, nous disons haut et fort qu’il est urgent de revenir à la raison et d’œuvrer pour rétablir la paix entre les deux peuples et à travers toute la planète. Et cela passe, nécessairement et n’en déplaise à Netanyahu et sa bande de criminels assoiffés de sang, par la création de deux Etats, l’un Israélien et l’autre Palestinien, dans un Proche-Orient enfin apaisé.

* Médecin au Canada.