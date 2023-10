Tunisie : L’ambassade des États-Unis fermée au public jeudi et vendredi

L’ambassade des États-Unis à Tunis sera fermée au public jeudi 12 octobre et vendredi 13 octobre 2023, et ce, «par mesure de prudence», sachant qu’une marche nationale en soutien au peuple palestinien sera organisée demain à l’appel de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) entre autres organisations.

Dans son communiqué l’ambassade américaine réitère l’importance de «maintenir un haut niveau de vigilance» et appelé ses ressortissants «à éviter les manifestations et les foules, de suivre l’actualité et les médias locaux pour détecter les événements et ajuster,au besoin, leurs projets de voyage».

Notons que plusieurs parties, organisations, associations de la société civile et partis politiques ont répondu à l’appel de l’UGTT et ont confirmé leur participarion à la marche nationale en soutien au peuple palestinien.