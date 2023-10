L’Association de préservation du patrimoine de Ghomrassen (ASPG) et la société South Tunisia Adventures ont célébré jeudi 12 octobre 2023 l’inauguration de pistes cyclables et pédestres à Ghomrassen, en collaboration avec la commune de Ghomrassen et le projet «Promotion du tourisme durable».

Ces sentiers ont été méticuleusement conçus, avec une signalisation bien visible et la fourniture de matériel promotionnel et informatif pour encourager les touristes à explorer les sentiers du parc et à visiter la région.

A noter que le lancement officiel de ces sentiers a eu lieu en juillet 2023, dans le but de diversifier l’offre touristique autour du lieu de tournage de ‘‘Star Wars’’ de Ksar Hdada, étape phare de la route cinématographique.

Ces initiatives visent à attirer les visiteurs aventureux et curieux de culture en les encourageant à découvrir cinq sentiers pédestres et cinq pistes cyclables. Ces itinéraires emmènent les visiteurs à proximité de sites historiques et géologiques fascinants et offrent une occasion unique de découvrir la riche diversité de la région. Les pistes cyclables et pédestres de Ghomrassen sont le fruit d’un effort de collaboration soutenu par le projet «Promotion du tourisme durable», supervisé par le ministère du Tourisme avec le soutien de la GIZ et cofinancé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne dans le cadre de son programme «Tounes Wijhetouna».