Tunisie : la magie du cirque sur l’eau à La Goulette

Un spectacle unique s’est déroulé dimanche 8 octobre 2023 à La Goulette, banlieue balnéaire de Tunis. Enfants et adultes ont été enchantés par les fantastiques performances collectives des jeunes des quartiers du Kram et de La Goulette, initiés aux arts du cirque par le collectif El Warcha, dans le cadre du projet «Warcha El Bhar», financé par la Coopération Suisse.

«Cela a été l’une des meilleures expériences de ma vie de jouer sur une scène flottante. Il n’y a pas de mots pour exprimer mes sentiments pendant le spectacle, j’ai vraiment vécu dans une autre dimension», a déclaré Yosri Souissi, après s’être essayé au difficile art du trapèze. Accompagnés par la fanfare de La Goulette, les trapézistes, cracheurs de feu et jongleurs ont envahi la scène flottante déjà tard dans la soirée. La magie des lumières du canal a fait le reste.

Ils ont décidé de réaliser le «Cirque Foug El Mé» sur le canal de La Goulette et Kheireddine, à l’avenue Franklin Roosevelt, sous la férule de Benjamin Perrot d’El Warcha, fondateur du collectif en 2016 à la médina de Tunis pour promouvoir l’éducation pratique et les activités civiques en passant par l’animation de l’espace urbain, les installations artistiques et les événements publics. El Warcha, le laboratoire en arabe, a en fait installé ses laboratoires au Kram avec un groupe de jeunes du quartier de Kram-La Goulette pour y développer tous les arts du cirque.

Ateliers créés en collaboration avec les artistes de cirque du collectif X-Show Time : Mohamed Athmouni, Yosri Souissi, Sarah Rokbani, Slim Houarbi, les artistes de cirque : Mary Sarsam, Issam Smiri, Athir Touati, Johanna Abel, Abderrahmen Cherif; le réalisateur Amenallah Atrous; l’artiste Emily Sarsam; le vidéaste Nao Maltese.

El Warcha, qui fait partie de l’association Collectif Créatif Tunis, n’est pas étrangère à de telles expériences. L’année dernière, toujours à La Goulette, il a mis en scène un concert d’artistes Hip Hop locaux sur une plateforme flottante intitulée Korrinti, et depuis 2016, il organise également des ateliers pour les enfants dans d’autres villes de Tunisie. «Une initiative née de la volonté d’expérimenter et de développer des projets avec les habitants, dans l’espace public», résume Perrot.

D’après Ansamed.