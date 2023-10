La Tunisie mise sur le tourisme et les énergies renouvelables dans un contexte de crise économique

La Tunisie, qui attend l’approbation d’un programme de financement de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international (FMI), a déclaré qu’elle espère surmonter une crise économique qui s’aggrave avec l’aide des revenus du tourisme et des énergies renouvelables.

Par Souhail Karam

Une quatrième année de sécheresse ramènera la croissance économique à 1% contre une prévision initiale de 1,8%, a déclaré samedi 14 octobre 2023, le ministre de l’Economie et du Plan, Samir Saied, dans une interview accordée à Bloomberg à Marrakech, au Maroc. Mais le pays a quand même réussi à contrôler l’inflation et le déficit du compte courant, a-t-il déclaré.

«Après une série de crises et de chocs mondiaux qui ont eu un impact considérable sur notre économie, nous avons été confrontés à une quatrième sécheresse consécutive qui a frappé le secteur agricole et la culture du blé», a déclaré Saied en marge des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

Recettes du tourisme et envois des expatriés

«Heureusement, le tourisme et les transferts des expatriés tunisiens se portent bien», a-t-il déclaré, prévoyant que le déficit du compte courant se clôturera à 4,3% du produit intérieur brut en 2023, contre 8,6% selon l’estimation du FMI pour 2022.

La production économique devrait augmenter de 2,1% en 2024, aidée par le tourisme et les recettes d’exportation des énergies renouvelables. L’inflation devrait rester sur une tendance à la baisse tout au long de 2024 et pourrait tomber à 8 % ou moins, contre 9,3 % prévu pour 2023, a-t-il déclaré.

Les recettes touristiques ont été 43% plus élevées au cours des neuf premiers mois de cette année qu’un an plus tôt. «Elles ont vraiment contribué à augmenter nos réserves de devises étrangères» à 121 jours de besoins d’importation, a déclaré Saied.

L’effort en faveur des énergies renouvelables ciblera dans un premier temps un projet visant à relier le réseau électrique tunisien à l’Italie, dont l’achèvement est prévu en 2027. La Tunisie vise à augmenter sa production de sources d’énergie vertes à 35%, contre seulement 3% actuellement.

Bien que le pays ait signé un programme du FMI de 1,9 milliard de dollars, celui-ci n’a pas reçu l’approbation finale du conseil d’administration des prêteurs basé à Washington. Le FMI recherche de vastes changements économiques, y compris des mesures de réduction des coûts que la Tunisie considère comme intenables.

Pénuries de produits alimentaires et de médicaments

Le pays a connu un déclin spectaculaire de sa situation économique et du niveau de vie de ses 12 millions d’habitants ces dernières années, touché par les conflits politiques au lendemain du déclenchement des manifestations populaires du Printemps arabe et, plus récemment, par la flambée des prix des denrées alimentaires suite à l’invasion russe de l’Ukraine.

Les restrictions à l’importation ont entraîné des pénuries de produits alimentaires de base ainsi que de médicaments.

La sécheresse, ainsi que l’absence de progrès sur le plan du FMI, ont incité le gouvernement à modifier le budget 2023. Mais les réunions de Marrakech de cette semaine ont ravivé l’espoir que le programme pourrait encore être sécurisé.

Traduit de l’anglais.

Source : Blomberg.