Tunisie : la part des importations alimentaires dans le commerce extérieur progresse  de 1,2%

La balance commerciale alimentaire de la Tunisie a enregistré un déficit de 768 millions de dinars tunisiens (MDT). La valeur des exportations est estimée à 4 989,3 MDT et celle des importations à 5 757,6 MDT, selon l’Observatoire national agricole (Onagri).

Le taux de couverture atteint s’est élevé à 89%, en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à fin août 2023, où il atteignait 86,7%. La diminution du déficit est principalement due à la hausse des exportations d’huile d’olive (+55,7%) et à la baisse des importations de céréales (-13,7%) et d’huiles végétales (-29,2%), malgré l’augmentation des importations de sucre (+109,0%) et lait et dérivés (+63,7%).

La part des exportations alimentaires dans le commerce extérieur du pays a augmenté de 1,2 point de pourcentage par rapport à fin septembre 2022, pour atteindre 11% à fin septembre 2023.

La part des importations alimentaires dans le commerce extérieur du pays a diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 9,7% à fin septembre 2023.

Les achats de produits céréaliers ont diminué de 13,7% en valeur et augmenté de 7,5% en volume.

Les prix des produits céréaliers (blé dur, blé tendre, orge et maïs) ont baissé entre 19 et 25%.

Les autres produits importés ont augmenté en valeur et en volume, à l’exception des huiles végétales, qui ont diminué en valeur et en volume.