Tunisie : Soirée au profit du peuple palestinien, le 20 octobre, à la cité de la Culture

En coordination avec le ministère des Affaires culturelles, le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise une soirée de solidarité avec le peuple palestinien, vendredi 20 octobre 2023 à 21 heures, à la salle de l’Opéra de la cité de la Culture Chedly klibi à Tunis.

Dans un communiqué publié ce lundi 16 octobre 2023, le ministère précise que les recettes de cette soirée de solidarité seront consacrées à des aides sanitaires et humanitaires, pour le peuple palestinien en coordination avec le Croissant rouge tunisien, qui a lancé une campagne de collecte de dons .

Cette initiative est organisée «en solidarité avec le peuple palestinien qui fait face aux agressions et aux pratiques contraires aux traités internationaux et aux valeurs universelles, et en signe de condamnation de l’offensive israélienne, contre les territoires palestiniens occupés », lit-on encore dans le communiqué du département des Affaires culturelles.

Le chanteur tunisien Lotfi Bouchnak, la chanteuse jordanienne Makadi Nahas et entre autres artistes notamment Dorsaf Hemdani et Lobna Noôman, animeront cette soirée avec la participation de l’Orchestre symphonique tunisien, sous la direction de Kamel Ferjani, et Fedi Ben Othman.

Y. N.