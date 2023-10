Des slogans anti-français tagués sur le mur de l’Institut français de Tunis (Vidéo)

La position prosioniste de la France, qui soutient le génocide des Palestiniens à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés par Israël, a du mal à passer dans le monde arabe, où l’on se rappelle avec nostalgie les positions équilibrées de De Gaulle, Mitterrand et Chirac vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Quand la France perd… le Sud. Vidéo.

En Tunisie, pays francophone s’il en est, et qui vient d’accueillir l’été dernier le Sommet de la Francophonie, cette position résonne comme une trahison des principes humanitaires au pays qui se targue d’être le berceau des droits de l’homme. Aussi, des jeunes tunisiens ont-ils voulu le lui signifier en taguant sur le mur de l’Institut français de Tunis, lundi 16 octobre 2023, des slogans hostiles à la France et solidaires avec la cause du peuple palestinien. Parmi ces slogans, en plus de « Free Palestine » et « Macron assassin », en français, on peut lire en arabe « Lutte légitime, ni reconnaissance ni négociation ».

Par ailleurs, et face au déchaînement des médias français contre les Palestiniens et les Arabes, désormais interdits d’antenne et même interdits de s’exprimer dans l’espace public, qui plus est, au pays de la liberté d’expression et des droits de l’homme, beaucoup de voix s’élèvent à Tunis et dans les autres capitales arabes pour appeler au boycottage de la France, de sa culture et de ses médias.

Il y a comme une déchirure qui va être difficile à réparer… Et ce en raison de l’alignement aveugle d’Emmanuel Macron sur les positions des Etats-Unis dans la crise au Proche-Orient.

Qu’il est loin le temps où Paris tenait à prendre ses distances des accès d’anti-arabisme et d’anti-islamisme des Etats-Unis !

Le fait que c’est la première fois qu’une telle action est menée publiquement et largement soutenue par la rue et dans les réseaux sociaux tunisiens, et au-delà, doit donner à réfléchir aux architectes de la diplomatie française qui semblent avoir perdu le Sud : après l’Afrique, le monde arabe et musulman.

I. B.