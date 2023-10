CCITF et French Tech Tunis signent une convention de partenariat

La Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CCITF), et la French Tech Tunisie ont signé, le mardi 17 octobre 2023, une convention de partenariat visant à renforcer la collaboration entre la communauté des affaires et l’écosystème de la French Tech Tunis.

Cette convention a été signée respectivement par Khélil Chaïbi, président de la CCITF et Neila Ben Zina, présidente de la French Tech Tunis.

A travers ce cadre, les deux partenaires s’engagent à mutualiser leurs moyens et actions pour promouvoir les valeurs d’innovation, d’entrepreneuriat et de collaboration entre la communauté d’affaires et l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.

A cette occasion, le président de la CCITF a indiqué que la signature de cette convention ouvre de nouvelles perspectives devant les deux organisations pour travailler ensemble sur des actions et projets qui pourraient donner une effectivité à leurs engagements communs.

En effet, les deux organisations sont résolues à orienter leurs efforts et moyens pour rapprocher davantage le système productif du secteur numérique et les startups en vue de créer des synergies communes, d’exploiter de façon optimale les opportunités qui se présentent et de les traduire en projets qui pourraient concourir à la promotion du partenariat tuniso-français.

De son coté, Mme Ben Zina a fait savoir que cette convention constitue un cadre idoine pour favoriser une véritable synergie qui profiterait aux entreprises et qui permettrait de soutenir le dynamisme des startups. A cet effet, elle annoncé l’organisation le 16 novembre prochain du premier forum du co-développement du numérique en Tunisie.

Il est à noter que les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration afin de renforcer leur impact sur l’écosystème entrepreneurial tunisien. Il est prévu dans ce sens l’organisation d’évènements de networking entre la communauté d’affaire et celle de la French Tech Tunis, la promotion de l’entrepreneuriat féminin via des rencontres et autres campagnes de communication (dans le cadre du projet Women In Tech), l’organisation de manifestations avec la French Tech Tunis et l’encouragement des startups au niveau africain via la participation à des salons, foires spécialisés.

Communiqué.