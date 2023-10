Le parlement tunisien veut accélérer l’adoption d’une loi criminalisant la normalisation avec Israël

Les députés tunisiens ont souligné à l’unanimité la nécessité d’adopter en urgence une loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste et proposé une aide financière à la cause palestinienne en plus d’un soutien politique et moral.

Lors de leur réunion en séance plénière extraordinaire consacrée aux derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, lundi 16 octobre 2023, des députés ont proposé de créer une commission parlementaire chargée de suivre les décisions du président de la république concernant le soutien à la cause palestinienne.

D’autres propositions comprenaient la mise en place d’un plan d’action pour les médias tunisiens visant à contrer la désinformation diffusée par les médias étrangers et à lever le voile sur les atrocités perpétrées par la machine de guerre sioniste.

Certains députés ont suggéré de diffuser des programmes éducatifs destinés aux enfants pour leur apprendre la cause palestinienne et l’histoire de la Palestine. Ces programmes seraient diffusés à l’occasion de la Journée de la Terre et de la commémoration de la Nakba., la défaite et l’exode palestinien de 1947-1948

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a salué toutes les personnalités internationales qui ont ouvertement condamné les crimes sionistes.

«Nous saluons les manifestations organisées par la communauté juive de New York en réaction à l’agression contre Gaza (…) Nous saluons également les personnalités juives qui se sont prononcées et ont pris des positions honorables», a-t-il déclaré. «Nous faisons une distinction claire entre le sionisme et le judaïsme (…) nous respectons les juifs qui défendent les valeurs universelles prônées par tous les peuples», a souligné Bouderbela.

Dans le même esprit, le président du parlement a appelé à condamner la position française interdisant les manifestations pro-palestiniennes, exprimant le souhait que tous les pays qui croient en la justice et aux valeurs humanitaires adoptent des positions en faveur de la juste cause palestinienne.

Les députés ont souligné que la position de la Tunisie a été honorable dès le départ, soulignant la nécessité de faire pression sur les gouvernements qui ont opté pour la normalisation au niveau arabe et international pour les amener à repenser leur conception du droit palestinien, estimant qu’il est urgent de promulguer une loi criminalisant la normalisation. L’objectif est de garantir que tout acte de normalisation avec l’entité sioniste soit criminalisé politiquement, populairement et légalement.

Les députés tunisiens ont également proposé de boycotter les produits israéliens et ceux des «pays impérialistes» comme un acte de résistance.

D’après Tap.