L’Occident et le déclin démocratique en Tunisie, selon Moncef Marzouki

Alors que les États-Unis cherchent de plus en plus à contrer l’influence croissante de la Chine et de la Russie dans la région, Moncef Marzouki estime que Washington commet une erreur stratégique en renonçant à la promotion de la démocratie au profit d’une coopération avec des États autoritaires. Vidéo.

Par Dale Sprusansky *

Moncef Marzouki, qui a été président de la Tunisie de 2011 à 2014, a prononcé le discours d’ouverture de la conférence annuelle de l’Arab Center Washington DC, le 26 septembre 2023, au National Press Club de Washington, DC. Vivant actuellement en exil en France par crainte d’être persécuté par le gouvernement de plus en plus répressif du président Kaïs Saïed, il a évoqué le retour de son pays à l’autoritarisme.

L’Occident se désintéresse de la démocratie

Marzouki a exprimé sa perplexité face au manque persistant de soutien de l’Occident à la démocratie tunisienne après la révolution de 2010. «Nous, Arabes, devons compter sur nous-mêmes pour promouvoir la démocratie dans la région» plutôt que de compter sur le soutien occidental, a-t-il soutenu. Marzouki a déclaré avoir appris cette leçon lors de sa rencontre avec le président français François Hollande peu après le coup d’État militaire de 2013 en Égypte et le dirigeant français a clairement indiqué que Paris ne condamnerait pas explicitement l’usurpation de la démocratie égyptienne.

Dans la région, Marzouki a qualifié l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël de fervents opposants à la démocratie. Sans ces pays qui sapaient activement la démocratie pour servir leurs propres intérêts, il estime que la démocratie tunisienne aurait survécu, malgré les nombreux défis politiques et économiques internes du pays.

À cette fin, il a rappelé avoir imploré le président Barack Obama de réduire l’influence corrosive des Émirats arabes unis sur les médias et les partis politiques tunisiens, mais n’a reçu aucune réponse de Washington.

Il a également déploré qu’après le Printemps arabe, les États-Unis aient continué à accorder la priorité aux dépenses destinées aux régimes répressifs d’Égypte, de Jordanie et d’Israël plutôt qu’à l’aide à la démocratie tunisienne alors naissante.

Washington encourage le modèle chinois

Alors que les États-Unis cherchent de plus en plus à contrer l’influence croissante de la Chine et de la Russie dans la région, Marzouki estime que Washington commet une erreur stratégique en renonçant à la promotion de la démocratie au profit d’une coopération avec des États autoritaires. Ces pays adhèrent au modèle chinois selon lequel les libertés individuelles doivent être concédées en faveur du développement économique, a-t-il déclaré.

Ainsi, probablement par inadvertance, les États-Unis «encouragent le modèle chinois et non le modèle américain» de promotion de la croissance économique et des droits de l’homme, a soutenu Marzouki.

[Cet homme politique], qui a également été contraint à l’exil par le régime du président Zine El Abidine Ben Ali en raison de son travail en faveur des droits de l’homme, se demande si la tentative ratée de démocratie de la Tunisie n’est pas en partie mise en péril par le mauvais timing de sa révolution. «Le Printemps arabe est arrivé deux décennies trop tard», a-t-il déclaré, soulignant que la «vague de démocratie» mondiale des années 1980 et 1990, qui avait apporté un élan et un soutien tangible aux nouveaux gouvernements aspirants à la démocratie, s’était estompée en 2010.

Des études montrent que le monde connaît aujourd’hui un déclin démocratique, a souligné Marzouki. Il estime que tout espoir de voir la Tunisie inverser sa marche vers l’autoritarisme repose en grande partie sur une renaissance régionale et mondiale de la démocratie. Même si certains sont mécontents du processus démocratique, il estime qu’il n’y a pas de meilleure voie à suivre. «C’est vrai que la démocratie est un désastre, mais la dictature est aussi un désastre», a-t-il déclaré.

Traduit de l’anglais.

Source : Washington Report on Middle East Affairs.