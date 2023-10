Solidaire avec la Palestine, l’ATSM opposée aux débordements et aux saccages des lieux de culte juifs

L’Association Tunisienne de Soutien des Minorités (ATSM) qui a dénoncé «l’un des crimes de guerre les plus odieux de l’histoire contemporaine» en référence à la frappe israélienne menée sur un hôpital de Gaza, a également exprimé son opposition aux débordements.

L’ATSM qui a appelé toutes les forces vives défendant la liberté dans le monde «à exiger le procès du gouvernement sioniste, dirigé par le criminel Netanyahu pour crime contre l’humanité» ainsi qu’à un cessez-le-feu et la levée du siège complet de toutes les terres palestiniennes, a publié un communiqué publié ce mercredi 18 octobre 2023, afin d’exprimer son opposition à un débordement enregistré hier soir à El-Hamma à Gabès lors des manifestations en soutien à la Palestine et contre l’occupation israélienne, au cours de laquelle, des manifestants ont saccagé le mausolée du Tsadic Rebbi Youssef Elmaarabi

«Ils se déchaînent sur des marbres à la mémoire du Tsadik Rebbi Youssef El Maarabi ….. saccage pillage incendie mur détruit …. Bête triste et hélas attendu, des amalgames qui vous poussent à détruire votre propre pays, votre patrimoine et à menacer vos compatriotes !», déplore l’ATSM. Et d’ajouter : «Le problème de la colère est que ,quand elle atterrit chez des inconscients, elle se transforme en haine auto-destructrice».

Notons que la position de l’ATSM contre l’entité sioniste a été annoncée hier, et l’association a fermement dénoncé un crime de guerre contre des civils innocents et sans défense, évoquant «l’un des crimes de guerre les plus odieux de l’histoire contemporaine», tout en pointant du doigt le silence de l’Occident «qui se positionne en tant que défenseur des droits de l’Homme et de la démocratie, face aux violations des droits du peuple palestinien, notamment son droit naturel à la liberté et à l’émancipation».

Y. N.