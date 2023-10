Massacre à Gaza : L’ATSM dénonce les crimes odieux contre le peuple palestinien

Réagissant à la frappe israélienne menée cette nuit sur un hôpital de Gaza ayant fait des centaines de morts, l’Association Tunisienne de Soutien des Minorités (ATSM) a dénoncé «l’un des crimes de guerre les plus odieux de l’histoire contemporaine».

«Une fois de plus, l’entité sioniste commet un massacre contre des civils palestiniens à Gaza en bombardant l’hôpital Al-Ahli, commettant ainsi un massacre qui constitue l’un des crimes de guerre les plus odieux de l’histoire contemporaine», lit-on dans le communiqué de l’ATSM qui dénonce également l’hypocrisie de l’Occident par son silence face aux crimes sionistes commis contre des femmes, des enfants et des personnes âgées : «des innocents sans défense !».

L’ATSM dénonce également le silence de «l’Occident, qui se positionne en tant que défenseur des droits de l’Homme et de la démocratie, face aux violations des droits du peuple palestinien, notamment son droit naturel à la liberté et à l’émancipation», et appelle de ce fait toutes les forces vives défendant la liberté dans le monde «à exiger le procès du gouvernement sioniste, dirigé par le criminel Netanyahu pour crime contre l’humanité».

La même source a également appelé à protester en faveur d’un cessez-le-feu et de la levée du siège complet de toutes les terres palestiniennes, tout en demandant à l’Onu d’entamer sérieusement les procédures visant à établir un État palestinien pleinement souverain avec Jérusalem pour capitale.

Y. N.