Solidarité Palestine : Des journalistes tunisiens démissionnent des médias occidentaux

En solidarité avec la Palestine visée par des attaques israéliennes sans précédent, notamment un raid mené hier soir sur l’hôpital Ahli Arab à Gaza, des journalistes tunisiens ont démissionné des médias occidentaux, dont le traitement médiatique se positionne clairement avec l’occupant israélien et contre la Palestine, faisant fi des atrocités que subissent les palestiniens.

Le journaliste tunisien Bassen Bounenni a annoncé mercredi 18 octobre 2023 sa démission de la chaîne télévisée publique britannique BBC, en précisant que cette décision a été prise par conscience professionnelle.

Ce même jour deux journalistes tunisiennes Achouak Hannachi et Amani Oueslati ont affirmé avoir quitté le Groupe français CANAL+, depuis le 7 octobre, au premier bombardement israélien sur Gaza : «Il n’y a aucun compromis avec notre professionnalisme, notre éducation et notre soutien à la cause palestinienne…»

Rappelons que Zied Dabbar président du Syndicat des journalistes tunisiens a récémment dénoncé le traitement médiatiques par les médias occidentaux qui, outre leur position prise avec Israël, ne font pas la lumière sur les injustices visant le peuple palestinien : «La machine meurtrière du sionisme prend pour cible les journalistes pour les museler et cacher ainsi la vérité», avait-il dénoncé lors d’un rassemblement en solidarité avec la Palestine.

Rappelons que le raid israélien sur l’hôpital a fait des centaines de morts, dont de nombreux enfants, alors que des dizaines de victimes se trouvent encore ce jour sous les décombres..

Y. N.