Solidarité Palestine : Les manifestations se poursuivent à travers la Tunisie (Photos)

Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans différentes régions de la Tunisie, notamment à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis pour exprimer leur soutien à la Palestine.

Ces manifestations ont réuni des activistes, des élèves, des enseignant des syndicalistes, des députés et politiciens de différentes orientations politiques, tous unis pour défendre la cause palestinienne et exprimer leur colère contre les attaques israéliennes visant des civils, notamment la dernière frappe contre un hôpital à Gaza.

Suite à ce massacre ayant fait en une seule nuit 500 morts parmi les civils, s’ajoutant aux 3000 victimes déplorées en Palestine, les Tunisiens ont décidé de ne pas garder le silence et d’exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi de dénoncer le crime de guerre mené par Israël et le silence de l’Occident face à ces violations des droits humains.

Les différentes unités sécuritaires ont assuré le bon déroulement des manifestations organisées dans plusieurs régions du pays, lit-on dans un communiqué publié dans la soirée de ce mercredi 18 octobre 2023 par le ministère de l’Intérieur, qui a affirmé que 20.000 manifestants se sont rassemblés, à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis, 17.000 au centre ville de Sfax, 12.000 à Médenine et 10.000 à Gafsa, sachant que l’on a compté entre 3.000 et 7.000 manifestants dans les autres gouvernorats du pays.

