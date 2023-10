Etats-Unis : Josh Paul dénonce le soutien aveugle de Biden à «une seule partie»  

Un haut responsable du Département d’Etat américain a démissionné, mercredi 19 octobre 2023, invoquant la mauvaise gestion du conflit israélo-palestinien par l’administratif du président Joe Biden, rapporte The New York Times.

Josh Paul, responsable des transferts d’armes au Bureau des affaires politico-militaires pendant plus de 11 ans, a annoncé son départ dans une lettre de deux pages, dans laquelle il explique les raisons de sa démission.

«Je quitte mon poste aujourd’hui parce que je crois que nous avons atteint la limite de notre action en ce qui concerne la fourniture constante, voire intensifiée et accélérée, d’armes létales à Israël», a-t-il déclaré, évoquant le soutien apporté par l’administration Biden à Israël dans sa riposte à l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre dernier.

«L’attaque du Hamas contre Israël n’était pas seulement une monstruosité, c’était la monstruosité des monstruosités», a poursuivi Paul, ajoutant : «Mais je crois au plus profond de mon âme que la réponse d’Israël, et avec elle le soutien américain à la fois pour cette réponse, et pour le statu quo par rapport à l’occupation, ne conduira qu’à plus de souffrances pour les peuples israélien et palestinien – et n’est pas, à long terme, dans l’intérêt des États-Unis».

«Soutenir aveuglément une seule partie nuit, à long terme, aux intérêts des deux peuples», a insisté le responsable du Département d’État américain.

Dans sa lettre de démission, Josh Paul a exprimé son aspiration à la protection des innocents, tant israéliens que palestiniens, en déclarant : «Le meurtre de civils est un ennemi de cette aspiration – qu’il soit le fait de terroristes alors qu’ils (les civils) dansent dans une rave, ou de terroristes alors qu’ils (les civils) récoltent les fruits de leurs oliviers». Et d’ajouter : «Le kidnapping d’enfants est un ennemi de cette aspiration – qu’ils soient enlevés sous la menace d’une arme dans leur kibboutz ou enlevés sous la menace d’une arme dans leur village».

«Les punitions collectives sont ennemies de cette aspiration, qu’il s’agisse de démolir une maison ou un millier, tout comme le nettoyage ethnique, l’occupation et l’apartheid», a ajouté Josh Paul.

