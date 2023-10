La masse salariale représente 50% des dépenses budgétaires de la Tunisie

Le déficit budgétaire s’est établi à 1 milliard de dinars à fin août 2023, contre 2 milliards à la même période de 2022, selon les données publiées par le ministère des Finances.

Cette amélioration s’explique par l’augmentation des recettes de l’Etat de 8,7% à 27,1 milliards, due à la hausse des recettes fiscales de 9% à près de 24,5 milliards et des recettes non fiscales de 59,7% à 1,9 milliard.

En revanche, les dépenses budgétaires ont connu une croissance de 4% à environ 28,2 milliards au cours des 8 premiers mois de 2023, en raison d’une hausse des coûts de financement (intérêts de la dette) de 17,7% à 3,5 milliards, des dépenses d’investissement de 16,4% à 2,6 milliards et les dépenses de rémunération de 2,7% à 14,4 milliards.

La masse salariale représente 50% des dépenses budgétaires totales de la Tunisie au 31 août 2023. Ne cherchez pas plus loin la cause de la situation lamentable des infrastructures et des équipements publics : transport, hôpitaux, écoles, etc.

La dette publique a atteint 119,2 milliards au cours des 8 premiers mois de 2023, répartie entre la dette extérieure à 57,7% (68,7 milliards) et la dette intérieure à 42,3% (50,4 milliards), sachant que 55,6% de la dette extérieure est libellée en euros, 21,7% en dollars et 6,1% en yens japonais.

I. B.