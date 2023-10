Solidarité Palestine : Lettre du bâtonnier Hatem Mziou à la présidente de l’UIA

Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Tunisie Hatem Mziou a adressé une lettre à la présidente de l’union internationale des avocats, ce jeudi 19 octobre 2023, suite à la publication du communiqué de l’U.I.A. daté du 12 octobre 2023 qui apporte un soutien total aux massacres perpétrés par l’entité sioniste contre le peuple palestinien,et qui condamne en même temps la résistance,

Le conseil de l’ordre des avocats de Tunisie,rappelle que l’objectif principal de la création de l’U.I.A. est la défense des droits et des libertés et les valeurs de justice et d’égalité partout dans le monde dans une impartialité totale et loin de toutes les querelles idéologiques et politiques, et ce, tels que le disposent les statuts et le règlement intérieur.

Ensuite, le conseil de l’ordre condamne le contenu de ce communiqué unilatéral qui n’a pas fait l’objet de consultations avec les ordres membres de l’U.I.A. et rèfute la position partiale en faveur de l’entité sioniste usurpatrice et qui commet les crimes les plus abominables envers les civils et les enfants et contre tous les principes édictés dans les chartes et traités internationaux, et rappelle à ce propos que tous les peuples colonisés ont le droit à la résistance et à la défense de leurs territoires, droits énoncés dans la charte des nations unies.

De ce fait , le conseil de l’ordre vous demande de réviser votre position sur l’agression israélienne barbare aux dépends du peuple palestinien et de revenir aux nobles principes de l’organisation, notamment et surtout le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes et la défense des droits et des libertés.

Enfin, le conseil vous informe qu’il boycotte les travaux du colloque qui se tiendra à Rome du 25 au 29 octobre 2023 pour exprimer son refus de votre position qui se trouve être en contradiction avec les principes du barreau tunisien et ses valeurs, et en contradiction avec les valeurs fondamentales universelles, le droit international et le droit humanitaire.

Le conseil vous informe également de la possibilité de suspendre son adhésion à l’U.I.A., si votre position n’est pas révisée, et vous demande solennellement, de prendre acte et d’enregistrer la position du barreau Tunisien et la soumettre à l’assemblée générale de l’Union internationale des avocats

Salutations.

Le bâtonnier Hatem Mziou