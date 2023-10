Conseils de voyage aux Britanniques s’apprêtant à voyager en Tunisie

Dans l’article ci-dessous, le spécialiste des voyages du journal The Telegraph évoque tout ce que les Britanniques doivent savoir pour voyager en Tunisie, «alors que le conflit Hamas-Israël se poursuit.»

Par Greg Dickinson

Des milliers de vacanciers britanniques se prépareront pour des vacances d’automne ou du début de l’hiver en Tunisie. Mais après le déclenchement de la guerre entre le Hamas et Israël, certains se demanderont si l’on peut le faire en toute sécurité.

Tout d’abord, un mot sur la proximité. Sousse, la destination de vacances à la plage la plus populaire en Tunisie, se trouve à plus de 2 300 kilomètres de Gaza. Rome se trouve à une distance similaire de la zone de conflit. La situation géographique de la Tunisie ne devrait donc pas vous dissuader de vous y rendre.

Cependant, les manifestations politiques se sont multipliées en Tunisie à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, et le pays reste toujours en état d’urgence – en vigueur depuis 2015 à la suite d’un attentat suicide contre un bus de police.

Voici tout ce que vous devez savoir pour savoir si vous pouvez visiter la Tunisie en toute sécurité, des conseils du ministère des Affaires étrangères (britannique) à la menace terroriste dans le pays et à vos droits si vous décidez d’annuler vos vacances.

Que dit le ministère des Affaires étrangères ?

Le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) n’a pas mis à jour ses conseils sur les voyages en Tunisie suite au conflit Hamas-Israël.

Cependant, le FCDO met en garde contre les voyages dans diverses régions de la Tunisie. Ils mettent en garde contre tout voyage vers : le parc national des Monts Chaambi et les zones d’opérations militaires désignées du mont Salloum, du mont Sammama et du mont Mghila; la zone militarisée au sud des villes d’El Borma et Dehiba; dans un rayon de 20 km du reste de la zone frontalière libyenne, au nord de Dehiba; et la ville de Ben Guerdane et ses environs immédiats.

De plus, pour des raisons de sécurité, le FCDO déconseille tout voyage non essentiel vers : dans un rayon de 75 km de la frontière libyenne, notamment Remada, El Borma et la ville de Zarzis; le gouvernorat de Kasserine, comprenant la ville de Sbeitla; à moins de 10 km de la frontière avec l’Algérie, au sud du gouvernorat de Kasserine; dans les 30 km de la frontière dans les gouvernorats d’El Kef et de Jendouba au sud de la ville de Jendouba, y compris le site archéologique de Chemtou; les zones au nord et à l’ouest de la ville de Ghardimaou dans le gouvernorat de Jendouba, dont le parc national El Feidja; à moins de 10 km du mont Mghila; et le mont Orbata.

Notez que ni Tunis ni les destinations de vacances balnéaires populaires de Sousse et Hammamet n’entrent dans les zones couvertes par les avis du FCDO. Les choses peuvent changer rapidement, alors consultez toujours les derniers conseils du FCDO avant de voyager.

Y a-t-il une menace terroriste en Tunisie ?

En juin 2015, 38 touristes étrangers (dont 30 ressortissants britanniques) ont été tués dans une attaque terroriste dévastatrice à Port El Kantaoui, près de Sousse. Depuis, le pays a connu de nombreuses attaques terroristes.

Le FCDO déclare : «Les terroristes sont très susceptibles de tenter de perpétrer des attentats en Tunisie et il y a eu un certain nombre d’attentats ces dernières années. L’état d’urgence national, imposé pour la première fois après un attentat suicide contre un bus de police en novembre 2015, reste en vigueur. Suivez les conseils des responsables de la sécurité locale, y compris dans et autour des sites religieux.»

Le FCDO répertorie les zones surpeuplées, les installations gouvernementales, les réseaux de transport, les entreprises ayant des intérêts occidentaux et les zones où les ressortissants étrangers et les touristes sont connus pour se rassembler, comme les lieux à haut risque d’attaque.

Y a-t-il eu des manifestations en Tunisie ?

Des manifestations pro-palestiniennes ont été signalées à Tunis, la capitale tunisienne. Mercredi, des personnes se sont rassemblées devant l’ambassade de France pour réclamer justice pour les habitants de Gaza après l’explosion de l’hôpital.

Le FCDO conseille : «Les manifestations et protestations se produisent assez souvent en Tunisie avec peu ou pas d’avertissement. Ils peuvent parfois devenir violents. Des manifestations et protestations plus importantes ont généralement lieu dans les quartiers centraux de Tunis et d’autres grandes villes, ainsi qu’à proximité des bâtiments gouvernementaux. Des manifestations peuvent être convoquées dans de brefs délais et ont souvent lieu le week-end. Il existe certaines dates nationales marquantes auxquelles les manifestations ont traditionnellement lieu.»

Les vols sont-ils toujours assurés vers la Tunisie ?

Oui, les vols entre le Royaume-Uni et la Tunisie se poursuivent comme d’habitude et votre avion n’entrera pas dans l’espace aérien israélien en chemin.

Le FCDO publie une note sur la sûreté aérienne : «Il existe un risque accru de terrorisme contre les intérêts de l’aviation. Des mesures de sécurité supplémentaires sont en place sur les vols au départ de la Tunisie vers le Royaume-Uni depuis mars 2017. Vous devez coopérer pleinement avec les responsables de la sécurité», conseille le FCDO.

Et si je souhaite annuler mes vacances ?

Si vous avez réservé un séjour à forfait et souhaitez annuler votre voyage pour quelque raison que ce soit, contactez votre voyagiste et il pourra vous offrir de la flexibilité avec des dates alternatives.

Mais gardez à l’esprit que, étant donné que le ministère des Affaires étrangères n’a pas émis de déconseiller général de voyager en Tunisie, rien ne garantit que vous recevrez un remboursement et que vous ne pourrez pas non plus réclamer d’argent auprès de votre compagnie d’assurance voyage.

Si vous avez réservé des vols et un hébergement de manière indépendante et souhaitez annuler vos vacances, contactez vos prestataires de voyages dès que possible pour voir si vous pouvez réorganiser vos projets. Notez cependant qu’étant donné les circonstances, il est peu probable que vous receviez un remboursement complet.

Traduit de l’anglais.

Source : The Telegraph.