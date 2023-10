Tunisie : L’AMT s’adressera à la CPI pour obtenir un procès contre les crimes commis en Palestine

Lors d’un rassemblement de soutien à la Palestine, l’Association des magistrats tunisiens (AMT) a annoncé qu’elle s’adressera à la Cour pénale internationale (CPI), en vue d’obtenir un procès contre les crimes commis en Palestine.

Les magistrats ont manifesté ce vendredi 20 octobre 2023, devant le Palais de Justice à Tunis, pou soutenir le peuple palestinien, victime de crimes odieux des forces de l’occupation israélienne ayant fait des centaines de morts et de blessés, notamment par une frappe sur un hôpital qui abritait de nombreux enfants.

En ce jour de colère organisé par l’AMT, les audiences ont été suspendues et les magistrat ont fermement dénoncé ce crime de guerre, et «la politique d’impunité et celle de deux poids deux mesures adoptées par les pays qui prétendent défendre les droits de l’Homme », a indiqué le président de l’Association Anas Hmaidi.

«Nous allons poursuivre notre soutenir au peuple palestinien, par des rassemblements de protestation visant à la mobilisation, et nous allons également nous adresser à la Cour pénale internationale pour obtenir un procès contre les crimes sionistes commis en Palestine, plus particulièrement sur la bande de Gaza », a-t-il ajouté.

Y. N.