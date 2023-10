La Tunisie tient à honorer ses engagements en matière de réduction des flux migratoires

Le président Kaïs Saïed a reçu, vendredi 20 octobre 2023, au Palais de Carthage, le vice-président du Conseil des ministres et ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani. Outre la crise au Proche-Orient et la guerre israélienne contre Gaza, l’entretien a porté sur l’accord signé le même jour, à Tunis, entre la Tunisie et l’Italie en vue d’établir un cadre juridique pour les flux migratoires.

Cet accord vise à garantir que la migration soit régulière et qu’elle profite à toutes les parties. Il vise également à réduire les vagues de migration irrégulière qui profitent aux réseaux criminels de traite des personnes et du trafic d’organes.

Le président de la république a souligné, à cette occasion, que cette nouvelle approche migratoire développée avec l’Italie peut être élargie à d’autres pays, mettant l’accent sur la nécessité de s’attaquer aux origines de ce phénomène inhumain.

A ce propos, il a souligné que la Tunisie tient à honorer ses engagements en la matière, rappelant que les semaines précédentes, les forces de sécurité tunisiennes ont réussi à démanteler un grand nombre des réseaux criminels opérant dans la migration irrégulière. Il a aussi souligné la nécessité de parachever ce qu’il a appelé le «processus Tunis-Rome», amorcé en juillet dernier dans la capitale italienne, et dont la deuxième étape sera en Tunisie.

Le volet de la coopération bilatérale dans le domaine agricole a également été évoqué lors de cette réunion, à laquelle ont pris part, du côté italien, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, la ministre du Travail et des Affaires sociales et des Politiques sociales, Marina Elvira Calderone, et l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio.

Le chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir la coopération bilatérale dans ce secteur à la lumière du changement climatique et de la pénurie d’eau, ajoutant que l’appellation du département chargé de secteur en Italie témoigne qu’aucun pays ne peut réellement être souverain sans une souveraineté agricole et alimentaire.

Antonio Tajani : «Faire avancer le processus de Rome»

Antonio Tajani a souligné, de son côté, que la relation avec la Tunisie «est très forte, mais nous voulons faire encore plus.» Il a ajouté : «Je suis ici avec le ministre du Travail et celui de la Souveraineté alimentaire avec une délégation d’entrepreneurs du secteur agricole et agro-industriel. Nous voulons développer une coopération structurée entre l’Italie et la Tunisie dans les secteurs de l’agriculture, de la gestion de l’eau, de la recherche et de l’innovation».

«Nous sommes satisfaits de la façon dont progresse le processus de Rome, nous remercions la Tunisie pour son engagement fort et nous pouvons annoncer que la prochaine réunion du processus de Rome se tiendra à Tunis», a déclaré l’hôte italien.

Dans le milieu de la journée, M. Tajani et la délégation l’accompagnant ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, au siège de son département.

Les deux ministres ont, à cette occasion, signé un protocole d’accord de coopération dans le domaine de la gestion des flux migratoires qui permet la mise à disposition d’un quota annuel de 4.000 cartes de séjour non saisonnier s’étalant sur une période de trois ans au profit de travailleurs tunisiens en Italie.

La réunion était aussi une opportunité pour réaffirmer le souci des deux pays de promouvoir davantage leur coopération dans les domaines de l’investissement, du partenariat, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que de la diplomatie au service de l’intérêt commun.

Les deux chefs de la diplomatie tunisienne et italienne ont aussi assisté à la clôture des travaux du Forum sur la sécurité alimentaire tenu les 19 et 20 octobre à Tunis. Un événement visant «à renforcer la coopération bilatérale, à échanger les expériences et à promouvoir la sécurité alimentaire dans notre pays», a fait savoir Nabil Ammar.

Le Forum était aussi une occasion pour étudier les moyens de développer la gestion des ressources en eau, d’utiliser les énergies renouvelables dans le domaine agricole et de faire face au changement climatique, a-t-il encore ajouté.

I. B. (avec agences).