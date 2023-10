Le sud tunisien, spot incontournable des master class acting

C’est à Djerba et dans la vallée des Ksour que s’est déroulée, du 10 au 17 octobre 2023, la seconde master class acting des Résidences Damien Acoca cette année. Elle réunissait les acteurs français : Aline Germain, Monika Moreno, Sophie Mahot, Florian Hangard (également youtubeur), le Suisse Mickael De Franceschi et le Tunisien Nabil Ghannay. La première avait eu lieu en mai, et la 3e est déjà prévue pour février 2024.

L’atmosphère magique du sud-tunisien est idéale pour entrer en immersion et libérer les émotions indispensables au travail intensif dans l’atelier, pour jouer vrai, jouer naturel.

Après cinq jours d’atelier à Djerba chez Maison Leila, et quelques visites incontournables sur l’île, telles que Djerbahood, Houmt Souk, la plage de Seguia et le sublime coucher de soleil de Sidi Jmour, l’atelier s’est terminé dans la magnifique vallée de Tataouine, où les acteurs ont découvert les décors de Star Wars à Ksar Haddada, et les impressionnants sites de Chenini et Ksar Ouled Soltane.

Bien entendu, ils ont pu savourer les délices culinaires de la région avant de repartir, emportant avec eux des souvenirs inoubliables, tant sur le plan professionnel que personnel.

Aline Germain et Mickael De Franceschi/Florian Hangard et Sophie Mahot/Nabil Ghannay et Monika Moreno.

Les ateliers et résidences de Damien Acoca organisent également des ateliers de formation et team building dédiés aux entreprises, appelées «team&motion», dans des maisons d’hôtes et des hôtels en Tunisie.

Après une carrière de plus de 30 ans en France et à l’étranger, Damien Acoca s’est installé partiellement à La Marsa afin de développer ses activités auprès des entreprises françaises et tunisiennes. Il a souhaité faire découvrir son pays de cœur aux acteurs français lors de séjours de formation intensive à l’acting et de développement personnel : pari réussi !

Le prochain cocon (développement personnel) aura lieu du 28 au 29 octobre à la Marsa.

Communiqué.