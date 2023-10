Une anthologie écopoétique numérique mondiale

C’est une ‘‘Anthologie écopoétique située des arts et des littératures’’, une plateforme numérique où les villes du monde sont désignées par les enjeux environnementaux qui les concernent et leurs évocations par les écrivains, les poètes et les artistes de tous bords.

Vous accédez à la plateforme et c’est la carte du monde qui s’affiche sur l’écran. Les lieux sont indiqués par des points de diverses couleurs. Il suffit de cliquer sur le point choisi pour accéder aux données, à savoir le texte littéraire ou l’œuvre d’art qui l’évoque et l’enjeu environnemental qui lui est lié.

Deux poètes tunisiens sont cités dans cette Anthologie écopoétique, Tahar Bekri avec son poème ‘‘Retour à Gabès’’, sa ville natale, et Moncef Louhaïbi avec un poème ‘‘Souvenir d’été à Asilah’’, la célèbre ville du nord-ouest du Maroc.

Pour Tunis, l’enjeu environnemental retenu c’est l’exode rural et le développement urbain et le texte littéraire est ‘‘Mellassine Story’’ et Tahar El Fazaa.

C’est interactif, instructif et, par certains aspects, divertissant. On voyage à travers les mots, les images, les formes, les idées, mais sans perdre de vue les grands enjeux écologiques, une manière de souligner la richesse du monde et d’avertir les internautes sur ce que le développement industriel effréné et non maîtrisé pourrait nous faire perdre.

La plateforme est réalisée en France par l’université Sorbonne Nouvelle, le Centre national de recherche scientifique (CNRS) et l’Institut universitaire de France (IUF).

I. B.