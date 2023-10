Visas vers l’Europe : Démantèlement d’un réseau international de falsification de documents officiels

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé le démantèlement d’un réseau international de falsification de documents officiels et de visas Schengen et l’arrestation de 3 personnes placées en détention.

Suite à l’arrestation d’un voyageur en possession de faux documents à l’aéroport de Tunis Carthage, une enquête a été ouverte sur ordre du ministère public, indique la DGSN.

Les investigations menées par la brigade judiciaire de Tunis a révélé l’existence d’un réseau international de falsification de documents officiels et de visas Schengen et l’implication de plusieurs intermédiaires opérant dans le Grand-Tunis et qui revendent les faux documents pour 1000 euros.

Deux suspects ont ainsi été arrêtés, indique encore la même source en ajoutant que ces derniers ont avoué leur appartenance à ce réseau international, en livrant le nom d’un 3e membre d’origine étrangère, habitant dans un pays européen et qui se trouvait en Tunisie.

Ce dernier; qui se chargeait de récupérer l’argent et le distribuer aux membres du réseaux en Tunisie et à l’étranger, a également été arrêté.

D’autres membres du réseau ont été identifiés et font l’objet de mandats de recherche, alors que les 3 suspects arrêtés ont été placés en détention sur ordre du ministère public.

Y. N.