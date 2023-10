Tunisie : le déficit commercial augmente en septembre 2023

Le déficit commercial mensuel de la Tunisie, en septembre 2023, s’est accentué pour s’établir à 1 578 millions de dinars (MDT) contre 1 249,1 MDT en août 2023.

C’est ce qui ressort de la note sur «Le Commerce Extérieur aux prix courants (CVS-CEC)» de septembre 2023, publiée par l’Institut national de la statistique (INS).

Le taux de couverture, en septembre 2023, a chuté de 5,1 points par rapport au mois précédent, s’établissant à 76,2%.

Baisse des exportations

D’après l’INS, les exportations ont enregistré, au cours de septembre, une baisse de 7,1% contre une hausse de 4,3% en août 2023.

Tous les secteurs, à l’exception de l’industrie du textile et de l’habillement (en hausse de 14,6%), ont participé à cette baisse. La plus forte diminution a été enregistrée par le secteur de l’énergie, qui, après une forte augmentation en août (+79,3%), a chuté de 63,5% en septembre, contribuant ainsi par environ 5 points à la baisse globale des exportations.

De même, les exportations de phosphates, après leur forte augmentation le mois précédent, ont connu une baisse de 24,2%.

Par ailleurs, après cinq mois de croissance, les exportations du secteur de l’industrie agricole et agro-alimentaire ont fléchi de 13,2%, principalement en raison de la réduction des exportations d’huile d’olive vers l’Italie et l’Espagne.

Les industries mécaniques et électriques ont également enregistré une légère baisse de 0,6% résultant d’une baisse des industries électriques (-7,7%) compensée par la croissance des industries mécaniques (+12,6 %).

Pour ce qui est des exportations vers l’Union européenne (UE), principal marché des industries tunisiennes, elles ont enregistré une baisse de 3,6%. Cette diminution a été plus marquée vers l’Italie (-19,7), l’Espagne (-15,2%) et la Belgique (-7,4%). Néanmoins, elle a été compensée par une hausse vers les Pays-Bas (+36,4%), l’Allemagne (+8%) et la France (+4,4%).

Hors Union européenne, les exportations ont chuté de 13,8%. Elles ont régressé vers la Suisse (-54,2%), la Turquie (-20,2%), les pays du Maghreb (-8,8%) et la Chine (-4,8%).

Stagnation des importations

De leur côté, les importations ont enregistré une quasi-stagnation, en septembre 2023, affichant une légère baisse de 0,8%.

Les biens d’équipement ont enregistré la plus forte baisse de 9,4%, expliquée par une réduction des achats de matériel informatique.

Les importations de matières premières et demi-produit ont également fléchi de 2%, notamment pour les produits sidérurgiques.

Par ailleurs, les importations de biens de consommation ont diminué de 4,9%, particulièrement les produits pharmaceutiques.

En revanche, les importations alimentaires ont de nouveau augmenté de 25,2% après trois mois de baisse, principalement en raison des importations de sucre et des céréales.

Par ailleurs, les importations d’énergie ont légèrement augmenté, en septembre 2023, de 1,7%.

Pour ce qui est des importations de l’UE, elles ont enregistré une augmentation de 8,4%, notamment l’Italie (+44,6%) et les Pays-Bas (+77,4%) .

Cependant elles ont diminué depuis d’autres pays, comme l’Espagne (-17,6%) , Malte (-17,7%) et la France (-1,9%).

Hors UE les importations ont baissé de 7%, notamment depuis les pays du Maghreb avec une réduction de 2%, principalement en raison de la forte baisse des importations en provenance d’Algérie (-21,3%).

Les importations en provenance de Russie ont chuté de 16,7%, celles de Chine de 18,6%, mais elles ont enregistré une augmentation en provenance de Turquie (+30,6%) et de Suisse (+5,4%).