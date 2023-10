Quand l’ambassadeur d’Allemagne provoque un incident diplomatique en Tunisie

Difficile de ne pas voir dans les déclarations de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie Peter Prügel, qui a affirmé que «les Israéliens sont victimes du terrorisme palestinien», lors d’une cérémonie officielle à Tunis, une volonté délibérée de provocation.

Par Imed Bahri

C’était jeudi 26 octobre 2023, lors d’une cérémonie d’inauguration d’une école située à El Mhamdia, gouvernorat de Ben Arous, construite par la coopération allemande, en présence du ministre de l’Education Mohamed Ali Boughdiri et du gouverneur de Ben Arous, Ezzedine Chelbi, entre autres responsables de l’Etat tunisien.

En disant ce qu’il a dit, M. Prügel, qui était en poste en Israël, connaissait bien la position de la Tunisie sur cette question, solennellement exprimée par le président de la république Kaïs Saïed et le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar plus d’une fois, et qui est largement partagée par l’opinion publique nationale, et on peut imaginer qu’il a voulu humilier ses hôtes, en croyant pouvoir leur imposer la propagande sioniste au prétexte que son pays finance des projets sociaux dans leur pays. Une manière de leur dire : «Vous avez besoin de nos sous. Vous entendrez nos positions!».

Le gouverneur a été le premier à réagir à cet affront en quittant les lieux en guise de protestation. Le ministre Boughdiri a, quant à lui, rejeté les déclarations de l’ambassadeur, en rappelant que la Tunisie n’a pas participé à l’Holocauste, ajoutant que juifs et musulmans coexistent pacifiquement en Tunisie comme en Palestine depuis des siècles. Les musulmans priaient le vendredi, les juifs le samedi et les chrétiens le dimanche sans aucun problème, a-t-il souligné, comme pour rappeler à M. Prügel que les pogroms et les oppressions dont ont été victimes les juifs à travers l’histoire ont eu lieu en Europe, et notamment en Allemagne sous le régime raciste et génocidaire des Nazis.

Le ministre de l’Education a aussi souligné lors d’un point de presse que les déclarations de l’ambassadeur d’Allemagne sont «inacceptables et ne concernent que sa personne», soulignant que la position de la Tunisie est «claire» dans son soutien à la juste cause du peuple palestinien. «Le président de la république et le peuple tunisien soutiennent la cause palestinienne et la création d’un Etat palestinien libre et indépendant avec Al-Qods pour capitale», a-t-il expliqué.

Boughdiri et le gouverneur de Ben Arous Ezeddine Chalbi ont exprimé le soutien «indéfectible» des citoyens tunisiens au peuple palestinien dans le contexte des attaques barbares de l’armée sioniste contre les civils. Leurs déclarations ont conduit l’ambassadeur d’Allemagne à quitter la cérémonie d’inauguration après avoir provoqué lui-même ce qui ressemble à un incident diplomatique, qui plus est en présence du représentant de la Banque européenne d’investissement et du chargé d’affaires du bureau de l’Union européenne en Tunisie et du représentant de la Banque allemande de développement KfW.

Cet incident diplomatique aurait appelé une réaction plus ferme de la part des autorités tunisiennes, ou même des autorités allemandes qui feraient bien de réparer l’affront en rappelant leur représentant à Tunis qui est désormais une personne indésirable dans notre pays.