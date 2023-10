La Sotugar signe des conventions avec l’ANME et le FTI

La Société tunisienne de garantie (Sotugar), gestionnaire de régimes de garantie pour faciliter l’accès aux financements des PME et TPE, vient de signer deux mémorandums (MoU), avec l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME) et le Fonds tunisien d’investissement (FTI). (Tahar Ben Hatira, Fathi Hanchi et Mohamed Ouertatani).

Le premier porte sur l’appui des garanties de prêts dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et a été signé entre Tahar Ben Hatira, PDG de la Sotugar, et Fathi Hanchi, directeur général de l’ANME. Il vise à promouvoir les investissements éligibles au financement et aux garanties dans les filières de l’énergie, ainsi que d’œuvrer à surmonter les obstacles pouvant exister. «Il y a un potentiel d’affaires très important dans le secteur et nous sommes prêts à accueillir les nouveaux projets à bras ouverts», a déclaré à cette occasion le PDG de la Sotugar.

Le second MoU, paraphé par M. Ben Hatira et Mohamed Ouertatani, directeur général du FTI, concerne la mise en place d’une coopération mutuelle pour la création d’un mécanisme de garantie nécessaire au soutien des lignes de crédit octroyées par le FTI. LE MoU entre les deux parties vise à stimuler les entreprises innovantes et les investissements dans les zones de développement régional.

Par ailleurs, la Sotugar a annoncé le lancement d’une plateforme pour le Fonds de garantie des startups, sachant que l’écosystème tunisien compte actuellement 952 startups labellisées et reconnues comme innovantes.

Depuis sa création il y a 20 ans, la Sotugar a participé à garantir des financements aux PME et TPE pour 760 000 projets et un total de 1,2 million d’opérations effectuées.

Il est à noter que ces annonces sont intervenues en marge de la 7e Conférence internationale des sociétés et programmes de garantie dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena) qui s’est déroulée cette semaine à Tunis à l’égide de la Sotugar en présence des représentants et hauts responsables des sociétés de garantie de la région.

Les intervenants ont été unanimes à rappeler qu’en l’absence de confiance, ni les investissements, ni les financements, ni la garantie ne pouvait avoir lieu. De même qu’il a été souligné que le financement des petits et moyens projets productifs et créateurs d’emplois était la véritable vocation du rôle économique et social responsable des banques et des établissements de financement.

La question de la transition vers une économie verte et ses futurs enjeux a également constitué un sujet de débat riche en échanges et en propositions dans la mesure où les experts ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que la région Mena était l’une des plus vulnérables au changement climatique.

Les participants à la conférence de Tunis ont été unanimes à souligner l’importance de soutenir le financement vert par les gouvernements, les institutions spécialisées et les sociétés de garantie en levant les barrières et en adaptant la fiscalité de ces activités.

Il est à noter que la prochaine que la prochaine conférence internationale des sociétés et programmes de garantie dans la région Mena aura lieu au Yémen.

La Sotugar est gestionnaire de régimes de garantie, une forme d’assurance pour faciliter l’accès aux financements pour les TPME et les accompagner dans les différentes phases de leur existence, de la création à l’extension jusqu’à la restructuration. Elle intervient donc en cas de défaillance pour rembourser la banque ou la Sicar. Elle gère plus d’une douzaine de régimes de garantie qui s’adressent aux PME, TPE, startups, et à une certaine catégorie de particuliers.

