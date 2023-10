Tunisie : Démantèlement d’un réseau international de trafic d’organes (DGSN)

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN)a annoncé, ce samedi 28 octobre 2023, le démantèlement d’un réseau international de trafic d’organes.

L’enquête a été menée par l’Unité nationale de recherche dans les crimes organisés, et ce sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles des activités suspectes ont été découvertes sur des groupes Facebook, relatives au trafic d’organes dans lesquelles sont impliquées des parties tunisiennes et étrangères.

En coordination avec le ministère public, les brigades chargées de l’enquête sont parvenues à identifier le suspect principal qui met en relation les différentes parties et qui est chargé de négocier les sommes d’argent et la valeur des commissions, lit-on dans le communiqué de la DGSN.

Les investigations ont également révélé que les intermédiaires prenaient contact avec des Tunisiens qui étaient ensuite envoyés à l’étranger pour des examens médicaux puis puis pour les prélèvement d’organes, avant de percevoir une somme d’argent conséquente .

Le suspect principal a été arrêté et son arrestation a permis celle de deux autres membres dudit réseau, qui sont tous avoué leur forfait et qui ont été placés en détentions sur ordre du ministère public et l’enquête se poursuit.

Y. N.