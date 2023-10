Gaza asphyxié par l’armée israélienne    

Israël a mis en garde contre une guerre «longue et difficile» après avoir lancé une invasion terrestre de Gaza et a déclaré, ce dimanche 29 octobre 2023, avoir touché des centaines de cibles du Hamas dans le cadre d’une opération qui a alimenté les inquiétudes quant à un conflit plus large au Moyen-Orient.

Les frappes israéliennes sur Gaza ont déjà tué plus de 7 700 Palestiniens, selon les autorités de Gaza, alors que des milliers d’autres morts sont toujours sous les décombres et n’ont pas été dénombrés.

Désigné groupe terroriste par les États-Unis et l’Union européenne, et considéré comme un mouvement de libération nationale par beaucoup d’Arabes et de musulmans et de peuples du sud, le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant quelque 1 400 personnes et en prenant un peu plus de 200 comme otages, dont plusieurs gradés militaires, qu’Israël travaille toujours avec ses partenaires pour essayer de les libérer, alors que le Hamas lie cette libération souhaité par Tel Aviv à celle des centaines de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis figurent parmi les pays qui ont fini par condamner cette escalade, mais on sait que cette position est moins dictée par la conviction de leurs dirigeants que par l’état de l’opinion publique dans le monde arabe et musulman, solidaire avec les Palestiniens et très remontée contre Israël et ses soutiens occidentaux.

L’Iran, qui soutient le Hamas et d’autres groupes régionaux, a déclaré que les récentes mesures prises par Israël «pourraient forcer tout le monde à agir», sans plus de détails, comme pour laisser entendre qu’il n’a pas envie d’entrer en guerre contre Israël sauf si ce dernier l’obligeait à le faire.

Par ailleurs, une couverture Internet et téléphonique limitée a été rétablie dimanche, le ministère local des Télécommunications affirmant qu’environ un tiers des infrastructures concernées avaient été détruites par Israël.

Le ministère palestinien des Télécommunications estime que 30% des infrastructures de télécommunications de Gaza ont été détruites lors de l’intensification des attaques israéliennes.

Le plus grand opérateur de téléphonie mobile de Gaza, Jawwal, a déclaré qu’il rétablissait progressivement certains services, notamment Internet, après que les frappes israéliennes les ont interrompus.

Les agences internationales travaillant dans le territoire palestinien ont déclaré avoir perdu le contact avec leur personnel après ces agressions.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir reçu un avertissement des services de renseignement israéliens «d’évacuer immédiatement l’hôpital Al-Qods dans la bande de Gaza» avant qu’il ne soit la cible d’un bombardement, sachant que l’Etat hébreu affirme que les hôpitaux sont utilisés comme rampe de lancement de missiles par les combattants palestiniens, croyant pouvoir justifier ainsi leur bombardement par Tsahal. «Depuis ce matin, les environs de l’hôpital d’Al-Qods sont soumis à des frappes aériennes continues», a d’ailleurs indiqué l’organisation humanitaire.

Les Nations Unies ont déclaré que des milliers de personnes sont entrées par effraction dans leurs entrepôts à Gaza, emportant du blé, de la farine et d’autres produits de première nécessité manquant cruellement à la population soumise à un blocus total par l’armée israélienne.

L’UNRWA, l’agence mondiale pour les réfugiés palestiniens, a vu dans ces mouvements inhabituels un signe inquiétant indiquant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et de siège. L’un des entrepôts stockait des fournitures provenant de convois humanitaires entrés récemment à travers l’Égypte.

I. B. (avec agences).