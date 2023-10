Transavia ouvre une nouvelle ligne aérienne Tozeur-Paris

La Fédération tunisienne des agences de voyages (Ftav) travaille à prolonger la période d’exploitation de la nouvelle ligne aérienne Tozeur-Paris opérée par Transavia, dont le lancement est prévu à partir de ce lundi 30 octobre 2023 jusqu’au 31 mai 2024, et ce afin que la région du sud-ouest puisse en bénéficier, a déclaré son président Ahmed Bettaieb.

Cette nouvelle liaison sera opérée par la compagnie aérienne française Transavia, avec deux vols aller-retour par semaine entre Paris et Tozeur, a-t-il indiqué lors d’une réunion du Conseil de la Fédération dimanche 29 octobre, soulignant que la région de Tozeur est une porte d’entrée sur le Sahara et contribue à l’afflux de touristes en provenance de lieux comme Douz et autres.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Bettaieb a souligné que la réunion du Conseil national de la Ftav a permis d’évoquer les moyens d’assurer le succès de cette ligne et la possibilité d’en créer d’autres pour la région afin de promouvoir le tourisme saharien.

Il a ajouté que la reprise des services sur cette route coïncide avec la saison touristique hivernale au Sahara, qui s’annonce prometteuse et contribuera au dynamisme économique du pays, notamment avec la mise en œuvre de mesures favorables, notamment l’intensification des transports aériens intérieurs au rythme de trois vols par semaine.

Bettaieb a souligné l’importance d’ouvrir les routes aériennes dans la région afin d’attirer les touristes de divers pays, dont l’Allemagne.