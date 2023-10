Vidéo des otages israéliennes : Nétanyahou exclut un cessez-le-feu à Gaza

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a réagi à la vidéo publiée, ce lundi 30 octobre 2023, par le Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, dans laquelle trois otages israéliennes lui ont adressé un message réclamant notamment un cessez-le feu contre leur libération.

«Nous sommes détenus depuis 23 jours et vous vous êtes engagé à nous libérez… Cependant nous payons votre échec politique, militaire et sécuritaire», a lancé l’une des otages qui s’adressait à Nétanyahou, qui pour sa part a qualifié cette vidéo de «propagande psychologique cruelle».

«Je me tourne vers Yelena Trupanov, Danielle Aloni et Rimon Kirsht qui ont été kidnappées par le Hamas qui commet des crimes de guerre (…). Nos cœurs sont avec vous et avec toutes les autres personnes enlevées…», répondra Nétanyahou dans un communiqué diffusé par des médias israéliens, qui disent quant à eux ne pas vouloir diffuser la vidéo publiée par la Hamas, «pour ne pas participer à la propagande…».

Lors d’une conférence de presse organisée le soir même il fera part de son opposition à un cessez-le-feu à Gaza « Les appels à un cessez-le-feu sont des appels à Israël à se rendre face au Hamas. Cela ne se produira pas», a-t-il notamment lancé en appelant la communauté internationale à se joindre à son pays pour «exiger la libération immédiate et sans conditions des otages retenus à Gaza».

Notons que les raids israéliens sur la bande de Gaza se poursuivent sans relâche et que le nombre de morts a dépassé les 8.000 dont près de la moitié sont des enfants gazaouis, et ce, sans compter les personnes sous les décombres des bâtiments détruits par les frappes de l’occupant…

Y. N.