Tunisie : fuite de cinq dangereux terroristes de la prison de Mornaguia

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère de l’Intérieur a annoncé la fuite de 5 dangereux prisonniers condamnés à mort dans des affaires terroristes de la prison de Mornaguia, à l’ouest de Tunis.

Il s’agit de Ahmed Melki surnommé Essomali, Amer Belazi, Raed Touati, Nader Ghanmi et Alaeddine Ghazouani. Les deux premiers ont participé à l’assassinat des deux dirigeants de gauche Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, en février et juillet 2013.

Les prisonniers ont pris la poudre d’escampette à l’aube de ce mardi 31 octobre 2023 et un dispositif sécuritaire important a été déployé pour tenter de les arrêter dans les meilleurs délais, de manière à éviter qu’ils n’entrent en contact avec d’autres éléments en liberté, ne fuient à l’étranger ou ne commettent des actes violents.

Les autorités, qui ont diffusé des photographies des concernés, appellent les citoyens à participer aux recherches. Ils ont mis à leur disposition les numéros suivants : 71.335.000 / 193 (garde nationale), 197 (police) et 80101111 (numéro vert). Ils peuvent aussi informer l’unité sécuritaire et militaire la plus proche.

