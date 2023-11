Des jeunes formés en Tunisie et embauchés en Italie  

L’Association nationale italienne des entrepreneurs du bâtiment (ANCE), l’Agence tunisienne pour l’emploi (Aneti) et l’Agence pour la formation professionnelle (ATFP) ont signé l’accord de lancement d’un projet pilote de formation/travail qui permettra à des jeunes d’être formés en Tunisie et embauchés en Italie.

La cérémonie de signature s’est déroulée le 31 octobre 2023, en présence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio.

Cette initiative prévoit la formation en Tunisie des quarante premiers jeunes, qui seront ensuite embauchés en Italie dans des entreprises actives dans le secteur de la construction.

Cet accord, rapporte l’ambassade d’Italie en Tunisie, constitue le premier pas vers une collaboration plus large et à grande échelle, qui pourrait conduire à la formation de plus de 1 000 travailleurs tunisiens au cours des deux prochaines années qui pourraient être recrutés dans divers secteurs d’activité en Italie.