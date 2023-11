Ennahdha dénonce la condamnation de Ghannouchi à 15 mois de prison en appel

Le parti islamiste Ennahdha a réagi, ce lundi 30 octobre 2023, à la condamnation de son président Rached Ghannouchi à 15 mois de prison ferme, prononcée par la Cour d’appel de Tunis.

Condamné en première instance à un an de prison, en mai dernier, en vertu d’une plainte d’un syndicat sécuritaire pour apologie du terrorisme, Ghannouchi a vu sa peine durcir hier en appel, ce que le parti islamiste a ferment dénoncé dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook.

Le Syndicat qui a porté plainte, accuse Ghannouhchi de s’en prendre aux forces sécuritaires en les ayant qualifiés de «taghout» (terme utilisé par les extrémistes religieux pour qualifier les agents de sécurité et les militaires de «mécréants» ce qui, à leurs yeux, équivaut à un appel à la haine; Ndlr), et ce, lors de son éloge funèbre de l’un des dirigeants de son parti à Tataouine, or Ennahdha a affirmé que «le mot taghout a été arbitrairement sorti de son contexte»

«Le parcours intellectuel et politique du professeur Ghannouchi prouve qu’il a été l’une des figures les plus importantes ayant combattu les idées de l’extrémisme et du takfirisme…. Il a fondé l’idée d’un islam démocratique, et il est absurde de tenter de l’accuser d’apologie du terrorisme et de rendre contre lui un jugement confirmé en appel…», lit-on encore dans le communiqué d’Ennahdha, qui a également dénoncé «un acharnement politique contre les opposants».

Y. N.