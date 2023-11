Visite à des projets locaux à Jendouba financés par l’Union européenne

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie Marcus Cornaro a effectué mardi 31 octobre 2023 une visite aux communes d’El Galaa Maaden Forgsan et de Hammam Bourguiba dans le gouvernorat de Jendouba.

Reçu par le gouverneur et entouré de son équipe, il a rencontré les promoteurs et les bénéficiaires de 4 projets locaux pour prendre connaissance des changements concrets apportés dans la vie quotidienne des habitant.e.s de la région.

La visite a commencé à El Galaa où le programme Initiative pilote pour un développement local intégré est intervenu pour améliorer l’accessibilité à l’école primaire Sidi Belgacem et pour embellir l’entrée de la commune. Il est fondamental que les enfants puissent aller à l’école par tous les temps et en sécurité, c’est un service social de base.

Le Projet intégré d’aménagement du parc écologique Thuburnica intègre différentes composantes. Outre le circuit écologique de randonnée, il comprend des interventions sur le barrage et des solutions d’irrigation, un bain populaire, une aire de camping, un parking et des kiosques.

Le cortège s’est ensuite rendu au village forestier de Douar Ncham dont le désenclavement (piste, éclairage, ouvrages hydrauliques) permet dorénavant aux 70 familles de rallier une route goudronnée pour se faire soigner, vendre leur production agricole et s’approvisionner au bourg situé à 10 kilomètres.

Sur place, les artisanes du Groupement de développement agricole El-Baraka (Tbeinia) ont exposé leurs produits biologiques issus de plantes aromatiques et médicinales (huiles essentielles, eau florale…) mais aussi leurs objets de décoration conçus et fabriqués dans le cadre d’ateliers avec des artistes tunisiens. Une collaboration qui permet de diversifier les activités et d’étoffer leurs revenus.

Le Développement local intégré, c’est une dynamique économique et sociale, concertée et impulsée par des acteurs individuels et collectifs (collectivités locales, acteurs économiques, organisations de la société civile, services de proximité et administrations déconcentrées de l’État…) sur un territoire donné.

Il vise également à créer un environnement participatif qui renforce les capacités des institutions locales pour la mise en place d’interventions socialement inclusives et pourvoyeuses d’emplois.

Le programme Initiative pilote pour un développement local intégré a pour objectif l’amélioration concrète des conditions de vie des Tunisiens/Tunisiennes (infrastructures communales, renforcement des moyens de subsistance, accès aux services sociaux de base, désenclavement…). Il œuvre au développement économique local en zones défavorisées et fragiles (forêts, oasis…), prioritairement en faveur des populations vulnérables (femmes, jeunes, chômeurs, personnes non qualifiées…)

Avec son approche basée sur l’humain et la proximité, l’IPDLI intervient directement dans 7 gouvernorats et 19 nouvelles communes du nord-ouest, du centre et du sud du pays.

Ses 72 projets bénéficieront à terme à plus de 400 000 personnes.

Communiqué.