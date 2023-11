Parution d’un catalogue des startups tech tunisiennes

Un catalogue des startups technologiques tunisiennes vient d’être publié par l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (Apii).

«Cette première édition du catalogue des strartups innovantes est une promotion et une forme de reconnaissance aux promoteurs qui ont choisi des créneaux porteurs et innovants et qui se sont engagés dans une démarche de création de richesse par des nouvelles idées servant l’humanité, l’environnement, la santé, et le bien-être», a déclaré le directeur général de l’Apii Amor Bouzouada dans l’introduction à ce catalogue.

Il s’agit, ajoute-t-il, de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation par les institutions d’appui et leurs offrir un écosystème riche et varié, le but étant de faire émerger de nouvelles opportunités pour une dynamique économique durable et inclusive.

Il s’agit aussi de diffuser et de partager des idées réussies et d’offrir des opportunités pour mieux exploiter le potentiel technologique existant.