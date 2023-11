Tunisie : Des livres de Jean-Claude Garcin offerts à la Bibliothèque nationale

La Bibliothèque nationale de Tunisie a reçu un don, en provenance d’Aix-en-Provence en France, de livres de l’historien français spécialiste du Moyen-Orient médiéval Jean-Claude Garcin qui a enseigné à l’université de Tunis de 1959 à 1961.

Ce don composé de plus de 1000 titres, lettres et ouvrages est parvenu à la Bibliothèque nationale en application du testament de Jean-Claude Garcin (1934-2021) et de son épouse, précise la même source dans un communiqué publié ce jeudi 2 novembre 2023.

«Jean-Claude Garcin est resté fidèle à la Tunisie, où ila débuté sa carrière universitaire comme professeur à l’Université de Tunis», a commenté la Bibliothèque nationale, en rappelant que ce grand historien français a notamment été directeur de thèse de Ridha Daghfous et de Feue Mounira Chapoutot Remadi l’historienne de renom, qui nous a quittés le 22 octobre dernier.

Y. N.