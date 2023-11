Des pluies attendues cette nuit en Tunisie : Les régions concernées

Des pluies orageuses sont attendues dans le nord et le centre-est de la Tunisie durant la nuit de ce vendredi 3 novembre 2023, annonce l’Institut national de la météorologie.

La même source indique que les vents souffleront forts près des côtes et dans le sud, où des tourbillons de sable sont prévus par endroits, et a réitéré de ce fait son alerte quant aux activités de navigation et de pêche car la mer sera très agitée.

L’INM ajoute que les températures varieront cette nuit entre 18 et 23°C, et ne dépasseront pas 15°C sur les hauteurs.

Y. N.