Kef : Trois morts et 5 blessés dans un accident de la route

Trois personnes sont mortes dans un accident de la route, ce vendredi 3 novembre 2023, dans la ville de Sers au gouvernorat du Kef.

Cinq autres personnes sont grièvement blessées, dont une dans état grave après cette collision entre un camion et un taxi collectif qui transportait huit passagers, indique la direction régionale de la protection civile du Kef.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital du Sers et celui du Kef et une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les responsabilités dans ce drame.

Y. N.