L’armée israélienne tire sur une ambulance à Gaza : l’OMS profondément choquée

Une ambulance a été ciblée, hier vendredi 3 novembre 2023, par l’armée israélienne à l’entrée de l’hôpital de Gaza-ville, faisant des dizaines de morts parmi les blessés et les secouristes. Réagissant à ce nouveau massacre, le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est dit «profondément choqué».

«Les patients, les soignants, les établissements et les ambulances doivent être protégés en tout temps. Toujours», a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur la plateforme sur X.

De son côté, la coordinatrice de l’humanitaire de l’ONU dans les Territoires palestiniens occupés, Lynn Hastings, a indiqué que cette attaque a visé des patients qui allaient être évacués en Égypte pour y être en sécurité, en affirmant «être alarmée par cette frappe».

Les frappes de l’occupant israéliens ont fait à ce jour plus des milliers de blessés et plus de 9000 morts, 40% sont des enfants…

Y. N.