Tunis : Des médecins impliqués dans un réseau de trafic de comprimés de stupéfiants

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé le démantèlement d’un réseau de trafic de comprimés de stupéfiants opérant entre la Tunisie et l’Algérie et dans lequel sont impliqués des médecins, dont une psychiatre, un préparateur en pharmacie, une secrétaire médicale et un généraliste.

L’opération a été menée par la direction de la sûreté nationale en coordination avec la brigade des Stup qui ont arrêté un individu en possession de 14250 comprimés de stupéfiants notamment des anxiolytiques et de 15 ordonnances médicales

Le suspect collaborait avec un préparateur en pharmacie et une pharmacie située à Tunis, où il se procurait les stupéfiants en présentant des ordonnances médicales que lui fournissait une secrétaire médicale et une psychiatre à raison de 20 dinars par ordonnance.

Il se procurait également les stupéfiants chez un médecin généraliste travaillant à Ibn Khaldoun et qui lui vendait des ordonnances à 30 dinars la pièce. Ce dernier a été piégé et arrêté à bord de sa voiture près de chez lui au centre-ville de l’Ariana.

La DGSN a ajouté que le suspect a a également livré le nom d’un autre complice, chargé de revendre la marchandise en Algérie, en attendant les médicaments étaient stockés à Raoued (gouvernorat de l’Ariana), où une autre quantité a été découverte.

La même source ajoute que les ordonnances étaient effectuées au nom de vraies patients, ces derniers ont été convoqués et interrogés et ont tous affirmé n’avoir jamais bénéficié desdits traitements…

Le ministère public du tribunal de Tunis 1 a ordonné la mise en détention de tous les suspects et l’enquête se poursuit, indique encore la DGSN.

