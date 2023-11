Exposition : « Espoi’Art » pour Jamila Achour à la galerie JaG jusqu’au 18 novembre

Chers ami(e)s artistes, amateurs d’art, collectionneurs et partenaires de galeries, nous vous invitons à être une partie précieuse de notre initiative intitulée « Espoi’Art » Cette belle entreprise artistique vise à apporter un soutien à notre chère amie Jamila Achour, une passionnée d’art et une défenseuse dévouée du talent artistique, qui fait face à un défi majeur dans sa vie.

Jamila est actuellement confrontée à un moment décisif. Elle doit subir une opération chirurgicale complexe et coûteuse à l’Etranger pour restaurer sa mobilité ,se débarrasser des chaînes de la douleur qui la rongent , à fin de retrouver une vie normale et poursuivre son rêve de galeriste.

C’est là que votre génie artistique peut devenir un pinceau de l’espoir qui rétablira sa capacité à vivre pleinement et à continuer d’inspirer d’autres créateurs.

Nous vous invitons chaleureusement les artistes et les acquéreurs à unir vos forces artistiques à cette noble cause . Ensemble, nous pouvons transformer cette exposition en un hommage à l’art, à la générosité, et à la solidarité. Rejoignez-nous pour faire de « Espoi’Art » une réalité qui changera la vie de Jamila et illuminera le monde de l’art.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 18 Novembre 2023 à la galerie JAG située au 35 rue Ali Belhaouane Kherredine à La Goulette.

Communiqué.