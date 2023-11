Antonio Guterres : «Gaza devient un cimetière pour les enfants»

«Gaza devient un cimetière pour les enfants», a déploré le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres, qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat, ce lundi 6 novembre 2023

Lors d’un point de presse au siège de l’Onu à New York, Antonio Guterres a rappelé que «Des centaines de filles et de garçons sont tués ou blessés chaque jour», en lançant : «La voie à suivre est claire. Un cessez-le-feu humanitaire. Immédiatement…Toutes les parties respectent toutes leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Maintenant….Cela signifie la libération inconditionnelle des otages à Gaza. Maintenant.»

Le chef de l’Onu a également appelé «à la protection des civils, des hôpitaux, des installations des Nations Unies, des abris et des écoles, à la fin de l’utilisation de civils comme boucliers humains…. et à plus de nourriture, plus d’eau, plus de médicaments et bien sûr de carburant ainsi qu’à un accès sans entrave pour livrer des fournitures à toutes les personnes dans le besoin à Gaza. Maintenant».

Antonio Guterres a par ailleurs affirmé «qu’en 4 semaines plus de journalistes ont été tués en une période de 4 semaines dans aucun autre conflit ces trois dernières décennies. Plus de travailleurs humanitaires de l’Onu ont été tués qu’au cours de périodes comparables dans l’histoire de l’organisation».

«Je salue tous ceux qui continuent à sauver des vies malgré les défis et les risques considérables», a encore ajouté le secrétaire général de l’Onu, en lançant un appel humanitaire de 1,2 milliard de dollars pour aider la population de la bande de Gaza.

Rappelons que les frappes de l’occupant israéliens ont fait plus de 10.000 morts à Gaza, dont près de la moitié sont des enfants et malgré ce massacre humanitaire et les appels pressants à une trêve humanitaire, les attaques se poursuivent nuit et jour et Netanyahu a de nouveau rejeté dimanche ces appels accrus à un cessez-le-feu.

Y. N.