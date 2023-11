La Journée mondiale de l’olive célébrée le 26 novembre

Le compte à rebours pour la Journée mondiale de l’olive, qui sera célébrée le 26 novembre 2023, coïncidant avec la réunion du Conseil oléicole international (COI), prévue 3 jours plus tôt, le 23 novembre.

La proclamation du 26 novembre comme Journée mondiale de l’olivier a eu lieu en 2019 et la proposition originale, présentée par le Liban et la Tunisie, a été discutée lors de la 206e réunion du comité exécutif de l’Unesco dans le but de protéger l’olivier et de promouvoir les valeurs dont il est un symbole : paix, sagesse et harmonie.

La proclamation de ce jour est une invitation aux gouvernements et aux institutions du monde entier à reconnaître la valeur de l’olivier, le rôle de l’oléiculture pour le développement économique et social durable et sa contribution à la lutte contre le changement climatique.

Le secrétariat exécutif du COI, informe une note, appelle les délégations des pays membres à célébrer cette journée avec les représentants du secteur, les observateurs et les diplomates des pays signataires de l’Accord international sur l’huile d’olive et les olives de table de 2015. Fin 2020, les pays adhérents au COI représentent 70% de la consommation mondiale, 90% des exportations totales et 95% de la production mondiale d’huile d’olive et d’olives de table.