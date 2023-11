L’OCI condamne les propos d’un ministre israélien appelant au largage d’une bombe nucléaire sur Gaza

Dans un communiqué publié ce lundi 6 novembre 2023 à Djeddah, en Arabie saoudite, l’Organisation de coopération islamique (OCI) condamne les propos racistes du ministre israélien de la Culture, Amichai Eliyahu. (Illustration: Hissein Brahim Taha).

Ce dernier avait appelé à larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza; «ce qui reflète des discours extrémistes et haineux, une incitation à la violence, un terrorisme organisé et le crime de génocide que l’occupation israélienne commet quotidiennement contre le peuple palestinien, en violation flagrante du droit et des conventions internationales, ainsi que des résolutions internationales», souligne l’organisation panislamique.

L’OCI considère que ce discours «constitue une extension de l’idéologie terroriste extrémiste. Pour ce faire, il incombe à la communauté internationale de condamner et de prendre des mesures efficaces pour mettre fin à l’agression militaire, aux massacres quotidiens et au génocide commis par l’occupation israélienne contre le peuple palestinien.»

Rappelons que le secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, a reçu, Amina J. Mohammed, vice-secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (Onu), dimanche, 5 novembre, à Djeddah. Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté de la situation dangereuse à Gaza et des répercussions des attaques israéliennes en cours sur les conditions humanitaires du peuple palestinien ainsi que sur la paix et la sécurité dans la région et dans le monde. Elles ont également abordé les efforts conjoints liés à l’Afghanistan, ainsi que la lutte contre l’islamophobie et les incidents de profanation du Saint Coran dans certains pays européens.

Les deux parties ont souligné l’importance de la Conférence internationale sur les femmes dans l’islam, organisée par le Royaume d’Arabie saoudite du 6 au 8 novembre dans la ville de Djeddah. Elles ont apprécié la coopération existante entre l’Onu et l’OCI sur ces questions et ont exprimé leur intention de la renforcer davantage et d’intensifier les consultations ainsi que l’importance de les tenir périodiquement.