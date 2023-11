Trafic de faux billets : Un réseau démantelé et 5 faussaires arrêtés dans le Grand-Tunis

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé le démantèlement d’un réseau de falsification et de trafic de faux billets de dinars tunisiens opérant dans le Grand-Tunis et l’arrestation de 5 de ses membres qui ont été placés en détention.

Menée sur la base d’informations et d’investigations, l’enquête a permis aux agents du district de la police nationale de Bab Bhar d’arrêter deux suspects dans un appartement au centre-ville de Tunis, où ils ont également saisi 40 faux billets de 50 dinars et 22 autres de 20 dinars, ainsi que des téléphones portables et d’une somme d’argent, fruit de ce trafic.

Suite à ces arrestations, deux autres membres de ce réseaux ont été piégés et arrêtés en flagrant délit et en possession, de faux billets de 50 dinars, et d’un montant de 270 dinars tunisien, ajoute la DGSN.

Les interrogatoires ont permis d’identifier le chef dudit réseau, qui a été arrêté en coordination avec le Parquet lors d’une descente effectuée chez lui à Ben Arous (sud de Tunis) et où des dizaines de faux billets ont encore été saisis.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des cinq suspects ainsi que la poursuite de l’enquête.

Y. N.