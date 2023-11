Mabrouk Korchid met fin à la rumeur sur son arrestation

Mabrouk Korchid a formellement démenti, dans la soirée de ce mercredi 8 novembre 2023, les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux prétendant qu’il a été arrêté.

«Une fois de plus, je suis ciblé par de fausses rumeurs. Le but est connu, l’objectif est clair et ceux qui sont derrière cette intox sont connus», a commenté l’ancien député et président du parti Arraya Al Wataniya dans un post publié sur sa page Facebook, tout en remerciant tous ceux qui l’ont appelé pour s’enquérir et demander de ses nouvelles.

Rappelons qu’en février dernier, Mabrouk Korchid a également fait l’objet de rumeurs similaires qu’il avait alors aussi démenties.

Y. N.