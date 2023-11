Le comité militaire mixte libyen s’est réuni à Tunis

L’envoyé de l’Onu en Libye, Abdoulaye Bathily, a participé à la séance d’ouverture de la réunion du Comité militaire mixte libyen 5+5 (JMC 5+5) à Tunis.

Bathily lui-même l’a révélé sur X, mercredi 8 novembre 2023, ajoutant qu’il a salué les représentants de la Libye «pour leur sens des responsabilités et leur unité».

Le haut responsable a également souligné «l’importance de leur rôle dans la mise en œuvre pleine et efficace de l’accord de cessez-le-feu et des plans d’action y afférents».

Le JMC 5+5 est composé de responsables des administrations rivales de l’est et de l’ouest de la Libye et la session a réuni des représentants des pays co-présidents du Groupe de travail sur la sécurité du «Processus de Berlin», né dans le sillage de la conférence internationale sur la Libye en Allemagne 2020 et 2021.

Le Comité «a examiné les récents développements politiques et sécuritaires en Libye».